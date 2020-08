Covid-19, in Italia 159 nuovi casi e 12 morti. Anticorpi in 1,4 milioni di italiani

Casi in contagio da coronavirus in calo in Italia nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi parla di 159 persone che hanno contratto il virus. Ieri erano 239 e 295 di due giorni fa. Aumenta, invece, il numero dei decessi: sono 12 (ieri 8 e ieri l’altro 5) per un totale di 35.166 vittime. I pazienti guariti e dimessi sono 129 per un totale di 200.589 dall’inizio dell’epidemia.

Con 34 nuovi contagiati, l’Emilia-Romagna è la regione con più casi rispetto a ieri, seguita da Lombardia (25) e Veneto (22). Le regioni italiane nelle quali non si sono verificati nuovi contagi sono: Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata.

Da uno studio presentato da ministero della Salute e Istat risulta che sono un milione 482 mila gli italiani, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2. Quelle che sono entrate in contatto con il virus sono dunque sei volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente. Gli asintomatici “arrivano al 27,3%, che non è una quota bassa”, ha detto la direttrice dell’Istituto di statistica, Linda Sabbadini.

I risultati della campagna riguardano test sierologici effettuati su 64.660 persone. Originariamente il campione previsto era di 150mila soggetti. L’esito dei test è pervenuto entro il 27 luglio.

Dai dati emerge in particolare che le differenze territoriali nella popolazione sono molto “accentuate” e la Lombardia raggiunge il massimo con il 7,5% di siero prevalenza, ossia sette volte il valore rilevato nelle Regioni a piu bassa diffusione, soprattutto del Mezzogiorno.