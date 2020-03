Coronavirus, in Italia 77.635 positivi e 12.428 morti. Calano i casi in Lombardia

Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 105.792. Di questi 77.635 sono le persone attualmente positive e 12.428 deceduti totali (837 nelle ultime 24 ore).

Le persone guarite sono 15.729, 1.109 in più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.590. Lo ha riferito il capo della Protezione civile Borrelli nella consueta conferenza stampa.

Per il sesto giorno consecutivo è ancora in calo la crescita dei contagi in Lombardia: i nuovi casi positivi sono 1047, per un totale di 43.208 contagiati. Scende anche il numero di morti che sono 381, per un totale di 7.199. E’ negativo per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il dato degli accessi in terapia intensiva: 1.324 contro 1.330 di ieri.

Superati gli 800mila casi di coronavirus nel mondo: lo rende noto la Johns Hopkins University, rilevando il numero delle vittime sfiora invece quota 38mila. Gli Usa sono il Paese con i maggior numero di contagi (164.610), seguiti dall’Italia (101.739) e dalla Spagna (87.956). Proprio negli Stati Uniti un 17enne è morto dopo essere stato rifiutato dall’ospedale perché non aveva l’assicurazione sanitaria. A New York si registrano più vittime rispetto all’11 Settembre: tra loro anche il primo bambino.

Una ragazzina di 12 anni è morta in Belgio a causa del coronavirus. Lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie locali stando a quanto scrive l’agenzia di stampa Belga. Si tratta della più giovane vittima in Europa.