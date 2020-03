Covid-19: oltre 8000 contagiati in Veneto, 448 i decessi, 356 pazienti in terapia intensiva

Sono arrivati stamane a 8.159 i casi di positività al Coronavirus in Veneto, 258 in più di ieri sera. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto (martedì 31 marzo ore 8). I nuovi decessi sono stati 12, portando a 448 il numero totale: tre le nuove vittime nel Vicentino (2 al San Bortolo e 1 a Santorso). I pazienti in terapia intensiva sono 356 (+2), i dimessi 828, i pazienti in area non critica 1680 (+14). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.945. Le province che registrano il maggior numero di nuovi positivi sono Padova e Vicenza (+54 rispettivamente), seguite da Treviso (+52), Verona (+49) e Venezia (+37).

Il report regionale riporta alcuni nuovi dati, finora non diffusi: il numero complessivo di decessi che tiene conto di quelli extra ospedalieri. Complessivamente a Vicenza i deceduti sono 66.

L’altro dato fornito dalla regione è quello dei pazienti “negativizzati virologici” che a Vicenza sono 56. Il dato, secondo gli esperti della Regione, potrebbe essere sottostimato perché i tamponi vengono attualmente, per necessità, garantiti in via prioritaria ai soggetti sintomatici. Si tratta quindi di 56 persone che non solo sono guarite da Covid-19 ma anche il cui test si è dimostrato negativo al virus Sars-Cov-2.

Complessivamente a Vicenza e provincia i casi attualmente positivi (sulla base del domicilio) sono 1.120. I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere del Vicentino, invece, sono 284, di cui 237 in area non critica e 47 in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 2.252.