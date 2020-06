Coronavirus, nuovo focolaio a Roma: 31 positivi e un morto al San Raffaele Pisana

Torna l’allarme coronavirus nella Capitale, nuovo focolaio di Covid-19 a Roma. All’Irccs San Raffaele Pisana si sono registrati infatti 31 casi positivi. Si tratta di: 9 dipendenti, 2 esterni, entrambi familiari di operatori sanitari, e 20 pazienti, che sono stati subito trasferiti. La struttura è stata isolata. L’azienda sanitaria ha poi confermato la morte di un paziente affetto da pluri-patologie pregresse (parkinson e diabete) positivo al tampone naso-faringeo.

La comunicazione del commissario straordinario della Asl Roma 3. Giuseppe Quintavalle in una nota spiega: “La struttura sta dando tutta la collaborazione necessaria alla Asl, che ha disposto un affiancamento della direzione sanitaria per consentire un miglior supporto per il contenimento del focolaio, la gestione dei casi e il loro tracciamento. E’ in corso l’indagine epidemiologica innanzitutto sulle procedure organizzative e i percorsi assistenziali al fine di identificare una possibile criticità che possa aver agevolato la diffusione del virus tra i reparti a fronte delle misure di prevenzione adottate”.

Quali le cause? Lo stesso commissario della Asl Roma 3 risponde: “Al momento l’ipotesi più accreditata del caso indice è relativa ad alcuni operatori sanitari, ma si resta in attesa della conclusione dell’indagine epidemiologica. Proseguono le attività di test su tutto il personale compresi i consulenti e gli esterni e i pazienti della struttura. Verranno sottoposti ai test anche i dimessi degli ultimi 14 giorni. Inoltre i dipendenti negativi, che non hanno l’adeguata possibilità di isolamento domiciliare per la sorveglianza sanitaria, verranno invitati a pernottare presso strutture appositamente messe a disposizione”.