Serie A 2024-2025: il calendario tra curiosità e big-match

Manca poco meno di un mese e mezzo all’inizio del campionato di Serie A 2024-2025, che comincerà subito dopo Ferragosto. La prima partita della nuova stagione ci sarà sabato 17 agosto con i campioni d’Italia dell’Inter di scena in casa del Genoa. Il nuovo calendario è stato stilato ancora una volta tenendo conto del criterio della asimmetria tra le gare di andata e quelle di ritorno. Diamo un’occhiata a quelli che saranno i big-match. Alla terza giornata, il primo settembre, Juventus-Roma (ritorno il 6 aprile per il 12° turno) e Lazio-Milan (ritorno il 2 marzo, 27° turno). Interessante anche il programma della quinta giornata, 22 settembre, con il derby Inter-Milan (ritorno il 2 febbraio, 4° turno) e Juventus-Napoli (ritorno il 26 gennaio, 3° turno).

L’autunno del massimo campionato di calcio. Il 20 ottobre il torneo entrerà nel vivo con una serie di sfide incrociate. Juventus-Lazio (ritorno l’11 maggio, 17° turno) e Roma-Inter (ritorno il 27 aprile, 15° turno) all’ottava giornata. Alla 9° giornata, 27 ottobre, ci sarà il derby d’Italia Inter-Juventus (ritorno il 16 febbraio, 6° turno). Il 30 ottobre, invece, andrà in scena Milan-Napoli (ritorno il 30 marzo, 11° turno). Altri quattro big-match sono in programma tra la 12° (10 novembre) e la 13° giornata (24 novembre, dopo la sosta per le Nazionali): Inter-Napoli (ritorno 2 marzo, 8° turno) e il derby della Mole Juventus-Torino (ritorno 12 gennaio, 1° turno); poi Milan-Juventus (ritorno il 19 gennaio, 2° turno) e Napoli-Roma (ritorno il 2 febbraio, 4° turno).

Un altro pokerissimo di grandi sfide. Gli ultimi 5 big-match sono previsti tra il 15° e il 19° turno. Proprio nell’ultima giornata di andata (5 gennaio) si disputerà, infatti, il derby della Capitale Roma-Lazio (ritorno il 13 aprile, 13° turno). In precedenza, Napoli-Lazio l’8 dicembre (ritorno 16 febbraio, 6° turno); poi, il 15 dicembre Lazio-Inter (ritorno il 18 maggio, 18° turno). Mentre le sfide Juventus-Fiorentina (ritorno 16 marzo, 10° turno) e Milan-Roma (ritorno il 18 maggio, 18 turno) sono fissate per il penultimo turno d’andata: il 29 dicembre.

Le curiosità storiche della Serie A. Roma-Fiorentina, ovvero la gara disputata più volte nella giornata d’apertura (ben otto), si giocherà solo il 4 maggio, cioè al quartultimo turno. Sempre il 4 maggio 2025, per il 76° drammatico anniversario della tragedia di Superga, a Torino si disputerà la partita tra i granata e il Venezia, proprio il club da cui il “Grande Torino” acquistò Valentino Mazzola, simbolo di quello squadrone. E ancora: la sfida per la supremazia regionale tra Empoli e Fiorentina, è in programma per il 29 settembre (ritorno il 27 aprile, 15° turno). Una settimana più tardi arriverà il derby veneto Verona-Venezia (ritorno il 26 gennaio, (3° turno). Buon campionato.