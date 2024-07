La città in cui si pagano le tasse più alte d’Italia è Milano

I residenti della Città metropolitana di Milano sono i contribuenti Irpef più tartassati d’Italia. Nel 2022, infatti, hanno versato all’erario un’imposta media sui redditi delle persone fisiche pari a 8.527 euro. Seguono i soggetti Irpef di Roma con 7.092, di Monza-Brianza con 6.574, di Bolzano con 6.472 e di Bologna con 6.323. Coloro che pagano meno tasse nel Paese, invece, risultano essere i residenti della Sud Sardegna: sempre nel 2022 l’Irpef media pagata al fisco nella provincia sarda da ogni singolo contribuente è stata pari a 3.338 euro. Il dato medio nazionale, invece, si è attestato sui 5.381 euro.

I dati sono stati forniti dall’Ufficio studi della Cgia, che ha messo a punto la graduatoria per importo Irpef medio versato all’erario dai contribuenti italiani suddivisi per le 107 province presenti in Italia. Andando nello specifico di questi dati, possiamo affermare che in Italia quasi sette contribuenti Irpef su 10 versano al fisco meno della media. L’area che presenta la percentuale più bassa, pari al 60%, è la Provincia autonoma di Bolzano. Seguono il Lazio con il 63%, la Lombardia con il 64%, la Valle d’Aosta con il 66% e l’Emilia Romagna e la Liguria entrambe con il 67%. Le aree, invece, dove il tasso dei contribuenti meno abbienti è nettamente maggiore sono Calabria, dove il 78% dei contribuenti paga meno della media nazionale, Provincia autonoma di Trento con l’80% e Marche con l’84%.

Il lato positivo però, in tutto questo, sembra esserci: considerato che il sistema tributario è fondato sul criterio di progressività, a numeri più importanti corrispondono livelli di reddito più alti. Oltre a questo, di buono ovviamente c’è che chi paga di più è perché giova di servizi pubblici migliori: scuole, sanità, trasporti, cultura.

Tra le 107 province italiane di cui sopra, è Roma quella con il più alto numero di contribuenti – 2,9 milioni di persone di cui 1,7 milioni lavoratori dipendenti – a cui segue Milano con 2,4 milioni di persone. La pressione fiscale del nostro paese è ancora tra le più alte in Europa, al quinto posto dopo Francia, Belgio, Danimarca e Austria.