Cinquantenne si impicca in strada. Aveva lasciato un videomessaggio

Un cinquantenne originario dell’Emilia Romagna si è impiccato l’altra sera in piazza Fraccon a Montecchio Maggiore. A rinvenire il corpo, sotto i portici, un ragazzo che stava transitando sul posto per raggiungere alcuni amici. E’ accaduto giovedì sera verso le 23.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, pare che l’uomo fosse ospite in zona di qualche conoscente. L’uomo, operaio, non era sposato e non aveva familiari nel vicentino. Dalle prime risultanze, sembra fosse in cassa integrazione, ma senza particolari difficoltà di tipo economico. Il quotidiano locale riporta anche che il cinquantenne avrebbe lasciato un videomessaggio di addio.

Sul posto – l’uomo si è impiccato a un lampione sotto i portici all’angolo on via Cima XII – sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Valdagno e il Suem, ma per l’operaio non c’era purtroppo più nulla da fare.

Per chi si trovasse in una situazione di difficoltà psicologica e per i loro familiari si ricorda che sono attivi 24 ore su 24 servizi di prevenzione e assistenza psicologica: Telefono Amico (199.284.284), Telefono Azzurro (1.96.96), Servizio regionale per la salute degli imprenditori e i risparmiatori azzerati – Progetto InOltre (800.334.343) e Fondazione Di Leo (800.168.768). Sono numeri di servizio che possono essere contattati anche da familiari o amici per ricevere consigli su come comportarsi.