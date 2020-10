Coronavirus, nuovo record di contagi: +8.804. In Lombardia il dato peggiore: 2.067, la Campania sfonda il tetto dei mille

I numeri di oggi segnano un nuovo allarmante record. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, si contano. Il picco di ieri era invece stato di +7.332 positivi, quota superata abbondantemente oggi.: nelle ultime 24 ore, quasi il doppio rispetto a quelle di ieri (43). Gli attualmente positivi – vale a dire le infezioni attive a livello nazionale in questo momento – sono quasi 100mila: 99.266 per la precisione. Il totale dei casi in tutto il Paese da quando è esplosa la pandemia è invece arrivato a quota 381.602.

La Regione che continua a essere tra le più colpite in tutta Italia resta la Lombardia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.067 nuovi contagi, al secondo posto c’è la Campania che sfonda il tetto dei mille con 1.127 nuovi positivi; segue il Piemonte con 1.033 nuovi casi. Le strutture ospedaliere in Campania sono seriamente affaticate. In particolare, su base regionale, ci sono 762 posti letto di degenza occupati su un totale di 820. Sul fronte delle terapie intensive, i posti letto occupati sono 66 su un totale di 110.

In generale, a livello nazionale, i malati di Covid ricoverati in terapia intensiva in Italia aumentano di 47 pazienti in 24 ore, arrivando a quota 586. Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, invece, l’incremento è di 326 posti, per un totale di 5.796 pazienti ricoverati. In isolamento domiciliare in questo momento ci sono ora 92.884, con un aumento di 6.448 unità. I guariti e dimessi sono 245.964, con un incremento di 1.899 persone.