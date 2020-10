Bàgoli in leggerezza fino a dicembre: parte dallo spazio Shed la curiosa rassegna

Se perfino i bàgoli, vale a dire i problemi quotidiani in salsa veneta, si sanno affrontare con una certa leggerezza, la ricetta abbozzata del quieto vivere di qualità è presto servita. A proporla per alcune serata in allegria ma anche insieme di piacevole riflessione sui temi d’attualità e della nostre radici (da ottobre a dicembre) è la rassegna culturale intitolata “Varachebagolo”, ospitata da oggi a Schio.

Morgan Palmas, Andrea Ballarin e Ugo Resteglian. Sono loro i promotori di una proposta originale per il tempo libero, immergendo il territorio vicentino in un calderone di Primo appuntamento fissato infatti per giovedì 15 ottobre allo “Spazio Shed” di via Pasubio, mediante prenotazione obbligatoria attraverso la pagina Facebook dell’iniziativa, con. Sono loro i promotori di una proposta originale per il tempo libero, immergendo il territorio vicentino in un calderone di arte, musica e storie da raccontare.

“Sarà una sorta di cenacolo informale aperto a tutti coloro che desiderano immergersi per una sera nella leggerezza profonda – anticipano gli organizzatori -. In quest’epoca di smartworking e di distanziamenti sociali “Varachebagolo” proverà a far riflettere su punti di vista inconsueti per sconfinare su territori poco conosciuti. Chiediamo ai partecipanti di portare un foulard o una bandana per un’attività speciale a sorpresa. Parleremo, poi, di cervelli in fuga e anche di come sono nate le radio libere vicentine negli anni Settanta con uno dei suoi protagonisti”. Non mancherà, infine, spazio per la musica e il divertimento.