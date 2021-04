Covid, 10.404 nuovi casi. In distribuzione 2,2 milioni di dosi Pfizer

Sono stati registratiieri a fronte di 302.734 tamponi processati. Il tasso di positività è del 3,4%, in calo rispetto al 5,8% del giorno precedente. I morti sono stati 373, il ché porta il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 119.912. Sono guarite 14.688 persone ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid (2.748) sono in calo di 101 unità rispetto a lunedì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 177 contro i 132 delle 24 ore precedenti. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 rispetto a lunedì. Le regioni con maggiori positivi sono state la Campania con 1.654 casi, la Lombardia 1.369 e la Puglia con 1.056.

Per quanto riguarda i vaccini, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 368.475 prime dosi e 133.737 richiami. La popolazione vaccinata in Italia è salita così all’8,86% del totale e a questo ritmo il 10% della popolazione risulterà vaccinato tra 13 giorni.

E intanto il commissariato per l’emergenza Covid ha reso noto che le 2,2 milioni di dosi del vaccino Pfizer che sono arrivate ieri verranno distribuite in mattinata alle Regioni e Province autonome verso le oltre 200 strutture sanitarie designate. In una nota il Commissariato ha sottolineato che questo lotto del vaccino anglo svedese è in assoluto il più consistente tra quelli approvvigionati dall’inizio della campagna vaccinale.