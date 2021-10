Covid-19, Speranza: “la sfida è ancora aperta”. Oggi 3.794 i nuovi positivi, 36 i decessi

Nel giorno in cuidi fronte alla pandemia di Covid 19 e dopo che il ministro della sanità Javid ha ammesso che si rischia di arrivare a 100mila contagi al giorno, escludendo comunque di passare al piano B, (obbligo di mascherine, lavoro online e Green pass) il ministro della Saluteha detto che “la sfida contro il Covid” in Italia “è ancora aperta”. Il ministro si è espresso all’evento ‘800 anni di carità: dalla peste al Covid-19. La storia del movimento delle Misericordie’, organizzato dall’Ambasciatore d’Italia presso il Vaticano. I dati che in queste ore arrivano dalla Gran Bretagna -aggiunge Speranza – segnalano come la partita ci vede in una situazione diversa rispetto ad alcuni mesi fa perché abbiamo finalmente i vaccini che sono la vera arma per aprire una stagione diversa. Ma dobbiamo mantenere ancora grande prudenza, cautela e attenzione” all’andamento epidemiologico.

Poi Speranza ricorda le parole di Papa Francesco: ” ‘peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla’. Noi quindi non dobbiamo sprecarla – ha ammonito il ministro della Salute – e non sprecarla significa prima di tutto aprire una nuova grande stagione di investimenti sul nostro Ssn, la pietra più preziosa che abbiamo. Ma dobbiamo investire di più e noi lo stiamo facendo”.

I dati sulla pandemia. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 3.794 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 574.671 tamponi, mentre i decessi sono 36. Il tasso di positività si attesta allo 0,7%, con le terapie intensive in aumentano di un’unità, mentre calano di 25 i ricoveri negli altri reparti Covid.

Intanto Pfizer e BioNTech hanno annunciato i risultati di uno studio di fase 3 che valuta l’efficacia e la sicurezza di una dose di richiamo del vaccino Covid-19 in oltre 10mila individui di età pari o superiore a 16 anni. Secondo lo studio, il richiamo somministrata dopo le prime due dosi, ha mostrato un’efficacia vaccinale relativa del 95,6% rispetto a coloro che non hanno ricevuto il richiamo. Secondo un ampio lavoro svolto in Gran Bretagna e pubblicato sul New England Journal of Medicine, i vaccini anti-Covid sono efficaci al 90% nel prevenire la morte in caso di infezione da variante Delta.

Luigi Di Maio: “dire no al vaccino” anti Covid “significa dire no alla vita”. Il ministro degli Esteri ha anche ribadito su Facebook che “dire no al Green pass” obbligatorio “equivale a voler bloccare la ripresa economica. Se oggi in Italia le attività commerciali sono aperte, se i nostri ospedali non sono al collasso, se i numeri dei contagi e delle vittime da Covid sono diminuiti drasticamente è solo grazie al vaccino e al Green pass, che stanno portando il Paese fuori dal tunnel”.

Il ministro osserva come “in diversi Paesi all’estero si parla nuovamente di restrizioni, di lockdown, di chiusure delle attività commerciali, di ospedali al collasso”. “Lo ripeto, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo salvare vite umane e continuare a rilanciare l’economia. Siamo un grande Paese e come tale stiamo agendo, seguendo la comunità scientifica. Con visione e programmazione. Andiamo avanti”, ha concluso Di Maio.