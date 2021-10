Tamponamento in rotatoria, un’auto finisce ribaltata sul ciglio. Ricoverata una donna

Incidente stradale oggi a Zanè, poco prime delle 8 e in prossimità della zona industriale locale, nell’orario mattutino di punta all’altezza della nuova rotatoria tra insiste tra via Trieste, via Cuso e via Monte Pasubio. Con conseguenti ripercussioni sul traffico viario dell’Altovicentino e la necessità di intervento dei soccorsi.

Ad andare in collisione sono state due vetture, un’Audi A6 e una Citröen, con quest’ultima a finire ruote all’aria appoggiata sul fianco destra dopo il rovesciamento di 90 gradi sul lato passeggero.

In tutte sono state cinque le persone coinvolte nello scontro, un tamponamento avvenuto in prossimità del rondò. Ad effettuare i rilievi del caso è stata stamattina una pattuglia della Polstrada di Schio, chiamata sul posto dal 118 dopo la richiesta di soccorso inoltrata da altri automobilisti che si recavano sul posto di lavoro. A tamponare la vettura che la precedeva è stata l’auto di marca Cyitröen, probabilmente con la complicità dell’asfalto reso viscido da umidità e pioggia di stamane. Entrambe procedevano in direzione nord, verso località Garziere.

Ad aver la peggio in seguito allo scontro accidentale è stata proprio l’automobilista di 50 anni (K.P.T. le sue iniziali), vale a dire la conducente dell’utilitaria ribaltatasi dopo l’urto, ricoverata in codice giallo al vicino ospedale Alto Vicentino di Santorso. Lo stesso comune, tra l’altro, dove risiede la donna. Per estrarla dall’abitacolo in sicurezza si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti a Zanè in una manciata di minuti dalla chiamata con la squadra di turno dal distaccamento scledense.

Per le quattro persone a bordo dell’Audi, condotta da un 53enne di Fara Vicentino, solo qualche graffio superficiale e lo spavento “da smaltire”. Oltre, ovviamente ai danni da riparare sulla parte posteriore del veicolo. Per circa un’ora dopo l’incidente il traffico ha risentito dei rallentamenti dovuti ai soccorsi prima e poi alla rimozione dei due mezzi incidentati in particolare per l’auto in parte finita nel piccolo fossato adiacente al fondo stradale.