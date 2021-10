Pedalare fa bene (alla salute) e conviene. In 45 premiati per 8 mila km percorsi in bici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Su e giù dalla bici per poi giungere a punto e a Capo (Nord). O, quantomeno, a compiere il tragitto equivalente di 8 mila chilometri che distanziano l’Ovest Vicentino dall’estremo d’Europa in Norvegia. Era questo l’obiettivo simbolico alla base di un ecoprogetto – con ecosconto garantito grazie anche ai commercianti locali e all’associazione Cna – promosso nella vallata del Chiampo e rivolto ai nuovi “lavoratori-ciclisti”.

I 7865 chilometri sulle due ruote percorsi in tre mesi dai primi “pionieri” dell’iniziativa “Bike To Work” hanno permesso di coprire una distanza complessiva uguale a quella che separa casa loro dal punto più settentrionale del nostro continente. E premiare, quindi, i primi 45 lavoratori aderenti con 25 centesimi a km percorso pedalando di buona lena verso le aziende di riferimento di cinque diversi paesi.

Questo è uno dei risultati in saccoccia presentati nel corso del Tavolo Tecnico della Mobilità Valchiampo al termine del primo trimestre dal via di un’iniziativa da subito apprezzata e che punta a incentivare all’uso di mezzi ecologici chi si sposta per raggiungere il luogo di lavoro quotidianamente. Il progetto, promosso in prima linea dai comuni di Chiampo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Arzignano e San Pietro Mussolino, è nato a luglio di quest’anno coinvolgendo direttamente Cna e le altre associazioni datoriali, che hanno individuato 16 imprese “pilota” tra i cinque comuni, con le quali sono state avviate le prime attività di sensibilizzazione tra i dipendenti. In 45 hanno detto subito sì e sono balzati in sella, scegliendo di raggiungere il posto di lavoro in bicicletta e tracciare i propri spostamenti tramite l’app EcoAttivi. A premiare il comportamento virtuoso, era stato deciso un incentivo economico di 0,25 euro a chilometro percorso fino a un massimo giornaliero di 2,50 euro e annuo di 500 euro, riconosciuti sotto forma di buoni spesa del valore di 10 euro ciascuno, da utilizzare in 60 attività commerciali aderenti nel territorio.

Il Tavolo Tecnico si è concluso con l’assegnazione dei primi 105 buoni a 26 utenti, per un totale di 1.050 euro. Attraverso questa iniziativa, in tre mesi è stata risparmiata l’emissione in atmosfera di circa1180 kg di CO 2 , cioè una quantità equivalente a quella assorbita in un anno da 59 alberi.

“La forza di questa iniziativa – ha osservato Veronica Cecconato, Presidente Asa Ovest Vicentino CNA – è soprattutto nelle ricadute benefiche che ha a cascata sul territorio. Il lavoratore che si sposta in bicicletta fa del bene a se stesso e ci guadagna ma allo stesso tempo alleggerisce il traffico, riduce l’inquinamento e redistribuisce le risorse economiche nelle attività locali. In altre parole mette in moto un cambiamento in perfetto equilibrio circolare, che ben si sposa con il mezzo di cui stiamo parlando. Siamo solo all’inizio, e se consideriamo che i risultati ottenuti sono frutto principalmente del passaparola significa che l’iniziativa piace ai lavoratori. Il Comune di Chiampo inoltre ha ricevuto significative richieste di informazioni da parte di altri enti della Vallata, i quali hanno già espresso la volontà di aderire ad una novità che, giusto ricordarlo, è ancora aperta per poter raccogliere il massimo delle adesioni”.