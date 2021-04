Covid-19, stop agli arrivi in Italia da Bangladesh e India

Con gli ultimi 344 decessi registrati in Italia, il nostro Paese supera quota 120 mila vittime per il Covid-19. A suscitare timori ora è la variante indiana. La recrudescenza della pandemia nel subcontinente indiano e la difficoltà con cui in India e in Bangladesh si cerca di far fronte all'aumento dei casi, hanno portato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a firmare una nuova ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato sia in Bangladesh che in India.

Un provvedimento, chiesto a gran voce dal governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti, che rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro. Solo ieri sera sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino da Nuova Delhi 214 passeggeri destinati a test e quarantena proprio per arginare l'ultima, pericolosa variante del covid. Cinquanta di loro osserveranno il periodo di quarantena nella cittadella militare della Cecchignola, gli altri in un Covid hotel capitolino.

Nuovo picco di decessi intanto proprio in India. Il paese asiatico ha registrato altre 3.645 vittime per Covid-19 nelle ultime 24 ore, un aumento di oltre 350 unità rispetto a ieri. Lo ha reso noto il ministero della Salute indiano, precisando che salgono così a 204.832 i morti da inizio pandemia.