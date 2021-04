Crolla il muro di una vecchia abitazione ai Cappuccini. Pompieri per la messa in sicurezza

Intervento in piena notte dei vigili del fuoco accorsi sia dal distaccamento di Schio che dalla sede centrale di Vicenza dopo il forte rumore di un crollo di materiale, avvertito da alcuni residenti del quartiere dei “Cappuccini”, nell’area ovest di Thiene.

La richiesta di intervento è stata inoltrata al 115 alle 2.30 di venerdì, stanotte quindi, a causa della caduta di un muro perimetrale in condizioni di incuria caduto all’interno di un edificio attiguo.

Nessuno si è fatto male nell’occasione, non trattandosi di stanze locali abitati, ma era necessario un intervento dei pompieri per verificare lo stato della mura rimaste ancora in piedi e l’eventualità di nuovi crolli. Il sopralluogo del personale specializzato, che si è avvalso anche dell’autoscala per verificare dall’alto lo stato delle cose, ha permesso di scongiurare altre possibili insidie. Per precauzione l’area è stata delimitata con del nastro e dichiarata inagibile e segnala all’ufficio tecnico del Comune di Thiene.

Thiene, 29-04-2021 1 di 2

Dopo aver effettuato un controllo visivo dell’abitazione disabitata, tra i danni riscontrati anche anche un cavo dell’Enel, travolto dai sassi caduti nel crollo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.