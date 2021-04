Botto in viale Crispi in città: un’auto finisce ruote all’aria. Due conducenti feriti lievi

Scontro tra due auto ieri sera intorno alle 20.30 nel cuore del capoluogo berico, in viale Crispi nelle vicinanze di Parco delle Fornaci. A venire a contatto due automobili, una delle quali – una Volksvagen Golf – si è impennata per poi ricadere su cofano e tettuccio.

Un incidente “spettacolare” per le conseguenze ma che fortunatamente non presenta un bilancio impegnativo sul piano sanitario. A rimanere feriti sono stati i due conducenti ma che si sono recati poi in autonomia al pronto soccorso del San Bortolo, in codice verde.

Sul posto sono comunque intervenuti i vigili del fuoco, che hanno percorso poche centinaia di metri per raggiungere il punto dell’incidente dalla caserma di via Farini. Gli operatori del 115 di Vicenza si sono occupati di mettere prima di tutto in sicurezza le due vetture, prestando i primi soccorsi a un giovane ragazzo alla guida dell’auto finita ruote all’aria e a una donna. Solo qualche graffio e contusione per entrambi, salvo gli accertamenti segnalino altre problematiche successive.

Dei rilievi e della circolazione si sono occupati gli agenti di polizia locale dipendenti del comune di Vicenza, giunti sul posto con due pattuglie, in attesa del recupero dei due veicoli incidentati.