Covid, 26.824 nuovi casi. Draghi: “La campagna vaccinale deve accelerare”

In conferenza stampa al centro vaccinale di Fiumicino il premier Draghi annuncia i provvedimenti decisi dal governo: "Ho preso un impegno con i cittadini ed è quello di dare nuovo vigore alla campagna vaccinale. Abbiamo ricevuto 7,9 milioni di dosi, contiamo di vaccinare non solo negli ospedali, nelle aziende, nelle palestre e nei parcheggi: arriveremo a 500mila vaccini al giorno". La campagna vaccinale, secondo Draghi, deve quindi accelerare. Come del resto ha fatto nei giorni scorsi: "Solo nei primi undici giorni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte le vaccinazioni fatte fino all’inizio di questo mese: è il doppio della media dei due mesi precedenti. Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170.000 somministrazioni al giorno. L’obbiettivo è triplicarlo presto”.

mentre in altri Paesi europei è in decrescita. Da noi. Solo in Umbria e Bolzano si vede una decrescita, ma qui sono in atto misure da settimane" così dichiara il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. "che cresce, ma la crescita è in generale tra tutte le fasce di età, ma ci sono sempre più persone più giovani che contraggono l'infezione".