Covid, 480 nuovi casi, tasso positività a 0,6%. Vaccini, superate le 54 milioni di dosi somministrate

In Italia ci sono 480 nuovi casi a fronte di 74.649 tamponi effettuati. sono stati registrati altri 31 decessi ma di questi 17 sono riferibili alle ultime 24 ore mentre 14 a giorni precedenti. In terapia intensiva sono ricoverati 191 pazienti mentre i guariti sono 1.582. Il Tasso di positività si attesta allo 0,6%.

Il ministro della Salute Roberto Speranza a margine della visita all’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate in merito all’obbligo vaccinale dei sanitari ha dichiarato: “Dobbiamo lavorare perché quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma. Oggi supereremo le 54 milioni di dosi somministrate, la pandemia non è finita, – aggiunge Speranza – i numeri ci segnalano anche da altre parti del mondo che nonostante una vaccinazione significativa i contagi ci possono essere soprattutto a causa di varianti come la Delta”. Il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, rende noto che sei italiani su 10 hanno ricevuto almeno una dose: “I vaccini ci sono e l’immunità di gregge si potrà raggiungere fra due mesi. Nessun ritardo delle Regioni è motivato”.