Il grande basket torna con Step Back: 33 squadre in campo

All’indomani della vittoria dell’Italbasket nel torneo preolimpico di Belgrado contro la Serbia, che dopo 17 anni assicura agli italiani le Olimpiadi, è stata presentata a Marano Vicentino la nuova edizione del torneo Step Back, in programma nell’area delle scuole medie maranesi sabato 10 e domenica 11 luglio 2021.

Il torneo nasce dal sogno del cestista Alberto Chiumenti di portare il basket di massimo livello a Marano Vicentino, dove aveva mosso i primi passi della sua carriera. Grazie alla collaborazione con gli atleti Giovanni Gasparin, Raffaella Masciadri e Alberto Grotto, con Francesco De Toni della Polisportiva Ricreatorio Marano (PRM) e con tanti altri volontari e appassionati, nel 2017 a Marano Vicentino si è svolta la prima edizione di questa manifestazione sportiva unica, che ha visto piccoli giocatori e sportivi non professionisti misurarsi con ospiti del panorama internazionale del basket.

Quest’anno, dopo la pausa del 2020 a causa della pandemia, la quarta edizione dell’evento riparte con una formula diversa, necessaria per il rispetto delle norme anti Covid-19. In collaborazione con Master Group Sport, Step Back diventa una delle cinque tappe italiane del circuito 3X3 Master Italia, sia maschile che femminile. Sabato 10 luglio, indicativamente tra le 10 e le 18 (gli orari sono in via di definizione), nell’area delle scuole medie ci saranno le qualificazioni, con 25 squadre maschili e 8 femminili. Domenica 11 luglio si svolgerà la finale, in vista delle finali nazionali. Nelle due giornate è inoltre previsto un torneo under 18, coordinato da Ighor Reghellin.

Le partite, riprese dalle telecamere di Step Back, saranno poi trasmesse da Sky Sport e anche in diretta Facebook sulla pagina @StepBackMaranoVicentino. A differenza degli scorsi anni, l’evento non è pubblico per contenere i contagi di Covid-19. La partecipazione dei cittadini sarà nella misura di 1:1 con i giocatori e potranno entrare solo le persone con il green pass vaccinale, o chi ha almeno una dose di vaccino da 15 giorni, con un tampone all’ingresso della manifestazione.

Si tratta quindi di un’edizione speciale, caratterizzata da una visibilità importante e con una risonanza nazionale, che torna a portare tanti professionisti del basket italiano a Marano Vicentino. Tra gli ospiti di quest’anno, dalla serie A ci saranno Bruno Cerella della Reyer Venezia e forse Giampaolo Ricci della Virtus Bologna.

D’altra parte, la speranza è che dal prossimo anno si possa tornare a far giocare anche i più giovani e non professionisti, valorizzando le associazioni locali e le strutture presenti a Marano Vicentino, uniche in questa zona. “Siamo orgogliosi del successo che Step Back sta avendo e di come si è evoluto questo progetto in sole quattro edizioni. Speriamo di poter presto coinvolgere nuovamente i più giovani e le associazioni sportive locali: sogno di arrivare in piazza Silva con i campi da gioco”, dice Alberto Chiumenti guardando già al futuro.

Anche quest’anno, come da tradizione, Step Back è sinonimo di solidarietà: durante la manifestazione saranno raccolti fondi per il progetto “Slums Dunk”, ideato da Bruno Cerella per migliorare le condizioni di vita dei bambini che vivono in Africa, promuovendo l’educazione ai life-skills attraverso la pallacanestro.

Il ringraziamento del Comune di Marano Vicentino e dello staff di Step Back va agli oltre 30 volontari che rendono possibile la manifestazione.