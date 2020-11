Covid, ancora boom di nuovi casi: sono 39.811 con 425 morti

Sfiorano quota 40mila i nuovi contagi da coronavirus in Italia, registrati nelle ultime 24 ore:. I morti sono 425. I ricoveri in terapia intensiva sono 119 in più (ora 2.634), quelli ordinari 1.104 (ora 25.109). Questi i dati diffusi oggi dal ministero della Salute. “La zona gialla non è un porto sicuro”, avverte il ministro della Salute Speranza. “Rischiamo il collasso sanitario” afferma Di Maio.

Intanto resta alta l’età dei pazienti deceduti e positivi a Sars-CoV-2: l’età mediana è di 82 anni, secondo l’ultimo report sui decessi diffuso dall’Istituto superiore di sanità e realizzato su un campione di 39.052 pazienti deceduti e positivi al coronavirus in Italia. Le donne rappresentano il 42,6% del totale. Secondo il report l’età mediana dei pazienti deceduti positivi a Sars-CoV-2 è più alta di oltre 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione e le donne morte dopo l’infezione hanno un’età più alta rispetto agli uomini.

Da oggi disponibili anche le Faq, che chiariscono le regole contenute nell’ultimo dpcm, entrato in vigore ieri: stop ai mercatini di Natale, tutela dei nonni, possibilità di portare il cane a spasso senza limiti di orario e – a meno che non ci siano conviventi a bordo – si viaggia in auto con la mascherina e solo con il guidatore davanti. Il governo aggiorna il decalogo anti-Covid alla luce delle nuove misure ed arrivano nuove risposte per districarsi tra le regole del decreto. Diventa ufficiale anche la circolare del Viminale per i prefetti: ci sarà la possibilità di chiusura di strade o piazze prima delle 21 anche nelle zone gialle. Gli spostamenti dopo le 22 sono consentiti per le attività di volontariato.