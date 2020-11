MotoGP, Valencia: pole di Espargaro davanti a Rins. Male i centauri italiani

Con le qualifiche è entrato nel vivo il nuovo week end dedicato al Motomondiale 2020. A Valencia è in programma il Gran Premio d’Europa. Pole position di Pol Espargaro. Lo spagnolo della KTM, con il tempo di 1’40”434 ha preceduto la Suzuki di Alex Rins e la Honda del giapponese Nakagami. La sessione si è svolta su pista mista asciutto-bagnata, a causa della pioggia caduta poco dopo le 13.

Le altre posizioni in griglia. Quarto tempo per il francese Johann Zarco davanti a Mir e all’Aprilia di Aleix Espargaro. Nono tempo per Franco Morbidelli, 12° per Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale. Nella Q1 che ha qualificato due piloti alla Q2: miglior tempo di Miguel Oliveira in 1’40”771 davanti a Johann Zarco, staccato di 50 millesimi. Sono loro a passare il taglio.

Staccati molti big. Partiranno molto indietro Stefan Bradl (13°), Alex Marquez (14°), Maverick Vinales (15°), Crutchlow (16°), Francesco Bagnaia (17°), Valentino Rossi (18°), Danilo Petrucci (19°) e Lorenzo Savadori (20°).

Nelle libere 4 miglior tempo del portoghese Miguel Oliveira su KTM in 1’41”573, su pista abbondantemente bagnata per la pioggia caduta durante le qualifiche della Moto3. Fuori dai primi dieci Valentino Rossi sull’altra Yamaha ufficiale. Domani la gara con partenza alle ore 14.