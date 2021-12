Covid, aumentano i contagi tra i bambini, sì a vaccini fascia 5 – 11 anni. Boom di prime dosi

Aumenta anche l’incidenza nella fascia tra 6 e 10 anni anche se c’è molta differenza fra un territorio e l’altro: a Milano, ad esempio – come ha spiegato Gian Vincenzo Zuccotti preside della facoltà di Medicina dell’Università Statale e direttore di Pediatria e Pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Buzzi di Milano – e più in generale in tutta Lombardia dove i vaccinati dai 12 anni in su sono il 90%, la situazione è al momento sotto controllo. Una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero Giovanni Rezza ha intanto stabilito che si può iniziare la vaccinazione anti-Covid nei bambini d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

La Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere rileva che il totale dei pazienti di età inferiore ai 18 anni ricoverati negli ospedali è di 19 di cui 1 in terapia intensiva e in una settimana le ospedalizzazioni sono state complessivamente stabili. La metà dei ricoverati ha più di 5 anni quindi – analizza il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore – l’avvio della campagna vaccinale per i pazienti tra 5 e 11 anni, a partire dalla prossima settimana, dunque, ci consentirà di proteggere anche i più piccoli. “Le Aziende sono al lavoro per organizzare sedute vaccinali a misura di bambino – aggiunge Migliore – con clown, supereroi e babbi Natale perché il momento della vaccinazione si trasformi in festa”.