Covid, calo dei contagi e dei decessi. Record di vaccinazioni, più di 570 mila. Le nuove linee guida

da martedì riapriranno i ristoranti al chiuso e non ci sarà più il limite di massimo 4 persone al tavolo. Si potrà usufruire delle docce nelle piscine termali e nei centri benessere. Nessun cambiamento invece per le cerimonie: che si svolgano in area bianca o in gialla i partecipanti dovranno infatti avere il green pass, ossia il certificato di entrambi le dosi di avvenuta vaccinazione, o quello di avvenuta guarigione dal Covid oppure un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all'evento, come previsto dal decreto del 18 maggio. Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, le uniche tre regioni che passeranno in zona bianca, mentre nelle altre regioni bisognerà aspettare l'entrata in questa fascia. Per le spiagge, va garantita una superficie di 10 metri quadri per ogni ombrellone e sono consentiti surf, windsurf, kitesurf e racchettoni mentre restano vietate tutte quelle attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti. Tra gli impianti di risalita, infine, potranno viaggiare al 100% della capienza solo le seggiovie, mentre cabinovie e funivie dovranno andare al 50%. In tutti sarà obbligatoria la mascherina. , va garantita una superficie di 10 metri quadri per ogni ombrellone e sono consentiti surf, windsurf, kitesurf e racchettoni mentre restano vietate tutte quelle attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti. L'unica novità è che da domani si potrà tornare alle feste di matrimonio in, mentre nelle altre regioni bisognerà aspettare l'entrata in questa fascia. Ben presto potranno quindi essere presto superati sia le misure restrittive sia i protocolli che regolamentano da oltre un anno e mezzo le attività: intantoal tavolo. Si potrà usufruire delle docce nelle piscine termali e nei centri benessere. Nessun cambiamento invece per le cerimonie: che si svolgano in area bianca o in gialla, ossia il certificato di entrambi le dosi di avvenuta vaccinazione, o quello di avvenuta guarigione dal Covid oppure un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all'evento, come previsto dal decreto del 18 maggio.

Massimo Galli, direttore delle Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano dice: “Il mio è un compiaciuto stupore perché in Italia i numeri dell'epidemia sono in netto miglioramento, al di là delle più rosee aspettative. Con le riaperture c'era un 10% di probabilità che le cose seguissero questa via, ma alla fine è andata bene e ne sono davvero felice., che non sarà temporanea. I vaccini stanno facendo da scudo per morti e ricoveri, hanno spostato gli equilibri più velocemente di quanto mi aspettassi e lo zoccolo dei vaccinati sta crescendo ulteriormente”, dice ancora Galli al Corriere della Sera. “Inoltre, in proporzione ai vaccini fatti. Merito anche degli anziani e dei fragili che hanno fatto in modo di esporsi il meno possibile al virus. E mi permetta, merito anche dei costanti inviti alla prudenza, senza assumere posizioni facilone”.