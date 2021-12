La Natività del Presepe di Bariola rivive nell’atrio dell’ospedale dell’Alto Vicentino FOTONOTIZIA

La natività del Presepe di Bariola, contrada di Valli del Pasubio, da ieri fa bella mostra di sé nell’atrio dell’ospedale dell’Alto Vicentino, a Santorso. Saltata anche l’edizione 2021 per Covid, i volontari dell’associazione Amici del Presepe di Bariola hanno infatti deciso di donare momentaneamente il “clou” della loro rappresentazione natalizia all’Ulss 7 Pedemontana, come segno di ringraziamento per i sanitari in prima fila a combattere la pandemia.

La rappresentazione mostra infatti un medico e la sua assistente che prestano le cure a una “Madonna” di montagna e al piccolo Gesù Bambino, che con un gesto dall’alto valore simbolico tenta di togliere la mascherina al dottore che lo ha aiutato a venire al mondo. Un modo di dire “grazie” a medici, infermieri, osso e a tutti gli operatori sanitari, da parte di “tutte le comunità della montagna”.