Covid, sono 6.157 i nuovi casi e 56 i decessi. Fda e Cdc frenano sulla terza dose negli Usa

Oggi nuove manifestazioni no-vax/pass, dopo che il premier Mario Draghi ha sottolineato come il Governo stia lavorando per estendere in altri ambiti la certificazione verde e il ministro Speranza ha confermato che la decisione sarà presa nei “prossimi giorni”. La maggioranza però si divide, con Lega, Fratelli d’Italia e M5S contrari o comunque perplessi in merito all’obbligo vaccinale.

Nelle ultime ore si sono registrati 6.157 nuovi casi di coronavirus a fronte di 331.350 tamponi, mentre i decessi sono stati 56. Aumentano di 40 unità le ospedalizzazioni nei reparti ordinari, di 13 le terapie intensive, con l’indice di positività che si attesta all’1,85%.

Secondo l’Iss, negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i vaccinati completi over 80 è 15 volte più basso rispetto agli altri pazienti. Tra le persone della stessa fascia di età che non hanno ricevuto la doppia vaccinazione il tasso di ricoveri negli altri reparti Covid è invece 9 volte più alto.

Intanto continuano le minacce di presunti ‘no vax’ contro chi difende i vaccini. “Ho ricevuto un messaggio in cui c’è scritto: ‘Ti verremo a prendere’.” denuncia Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico di Genova. “Speriamo che la magistratura faccia presto il suo corso e che queste persone possano essere denunciate e processate rapidamente, con pene commisurate ai reati commessi” ha aggiunto Bassetti.

E mentre Fda e Cdc le massime autorità sanitarie Usa, hanno suggerito alla Casa Bianca di frenare sulla terza dose di vaccino a otto mesi dalla seconda, Cuba ha approvato l’uso di emergenza del suo vaccino Soberana 02 anche per la fascia di età fra i 2 e i 18 anni. “Questo permesso garantisce di proseguire senza pause il cronoprogramma nazionale di immunizzazione”, ha twittato il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez. Il programma delle autorità cubane prevede di somministrare almeno una dose a tutta la popolazione vaccinabile entro settembre, per arrivare al 92,6 % di vaccinazioni completate, entro la fine di novembre.