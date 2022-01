Covid, terapie intensive + 20% in 13 Regioni. Omicron avanza in tutto il mondo

Prosegue a ritmo elevato la campagna vaccinale nazionale, che ieri ha fatto registrareLo fa sapere la struttura del Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo annunciando che nel periodo tra il 5 e l’8 gennaio verranno distribuite alle Regioni/Province autonome oltre 2 milioni e 800 mila dosi di vaccino.

Cresce intanto il tasso di occupazione dei posti letto a causa della pandemia. A livello nazionale il dato ha raggiunto il 20% segnando un aumento nelle ultime 24 ore in 13 Regioni. Il tasso è in calo solo a Trento e in Sardegna. La situazione più critica è in Valle d’Aosta, Calabria, Liguria e Umbria. I numeri crescenti dei contagi da Covid costringono il governo a cercare di prendere nuove iniziative. Ieri l’Italia ha toccato un nuovo record di contagi: ci sono stati 170.844 nuovi casi di coronavirus a fronte di più di 1 milione e 228 mila tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 259 decessi. Il tasso di positività si attesta al 13,9%.

Tra le idee sul tavolo del governo, in alternativa all’imposizione del Super Green Pass a tutti i lavoratori, spunta l’obbligo vaccinale per i soggetti fragili, come gli over 60. Per ora si tratta solo di ipotesi, che saranno affrontate nel prossimo Consiglio dei ministri. Da quanto si apprende il premier Mario Draghi punterebbe sullo smart working e su misure per frenare le ospedalizzazioni. “Dato che lo scenario è cambiato, le regole devono evolvere in funzione delle evidenze scientifiche” dice intanto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sottolineando che il vaccino protegge dalla malattia grave e dai decessi, ma non impedisce completamente la diffusione del contagio.

Sul fronte scuola, il governo è orientato a confermare il rientro in presenza dal prossimo 10 gennaio, senza apportare modifiche al calendario delle festività, nonostante le resistenze di diverse regioni. Si ricorda che nella fascia 12-19 anni il 73% è già vaccinato. Il consulente della Lombardia per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso, dice che sulla scuola che si gioca la sfida decisiva contro il virus. “La priorità, spiega, sono le terze dosi per la fascia 12-16 anni che ha un picco di positivi: mi chiedo– sottolinea Bertolaso – cosa aspettino Aifa e Ema ad autorizzare il booster”.

L’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato le faq sulla variante Omicron, basandosi sui dati arrivati finora da altri Paesi. L’efficacia dei vaccini contro la malattia sintomatica causata da Omicron è maggiore due settimane dopo il booster, comparabile o leggermente inferiore a quella contro la Delta. Alcuni studi osservano una perdita di efficacia di molti anticorpi monoclonali a causa delle mutazioni presenti. I dati, non esaustivi, sono finora giunti da Sud Africa, Regno Unito e Danimarca.

La variante Omicron si diffonde in tutto il mondo e le autorità di ogni nazione continuano ad attivarsi per cercare di contrastare la pandemia. Il presidente francese Emmanuel Macron si scaglia contro chi rifiuta di vaccinarsi. Spinti dalla variante Omicron, negli Stati Uniti i casi di contagio accertati sono schizzati a quota 1 milione al giorno, ma le autorità non hanno deciso chiusure. Il Brasile cancella il carnevale in strada. Hong Kong ha vietato i voli provenienti da otto Paesi: Australia, Canada, Francia, India, Pakistan, Filippine, il Regno Unito e gli States.