Crans-Montana, oggi i funerali di 5 delle 6 vittime italiane

Si tengono oggi i funerali di cinque delle sei vittime italiane di Crans-Montana. In corso a Roma e Bologna le esequie di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi, nel pomeriggio a Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. Il funerale di Sofia Prosperi, la vittima più giovane dell’incendio, sarà celebrato a Lugano. Domani invece si terrà l’addio ad Emanuele Galeppini a Genova. Oggi nelle scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Venerdì commemorazione in Svizzera con anche il presidente francese Macron e il presidente della Repubblica Mattarella.

In seguito al dramma di Capodanno a Crans-Montana, il Consiglio di Stato di Ginevra ha deciso di rafforzare i controlli nei bar e nei locali pubblici. Il Cantone procederà inoltre a una valutazione approfondita della situazione per quanto riguarda le norme di sicurezza. Il governo ginevrino invierà una circolare a tutti gli esercizi soggetti alla legge sulla ristorazione, la vendita di bevande, l’alloggio e l’intrattenimento. L’esecutivo cantonale intende così ricordare agli esercenti dei locali i loro obblighi legali e ha sottolineato che il Cantone dispone di un quadro normativo “rigoroso e solido”. È intanto accusato di non aver rispettato i controlli periodici nel locale “Le Constellation” il sindaco di Crans Montana, il quale ha ammesso le mancanze del Comune nel prevenire il tragico rogo, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. “L’ultima ispezione risaliva al 2019”, ha spiegato. Al momento sono indagati solo i due proprietari del locale. Sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. “Le parole non possono descrivere adeguatamente la tragedia che si è consumata quella notte al Le Constellation – hanno affermato Jacques e Jessica Moretti, due cittadini francesi, nella loro prima dichiarazione pubblica da quando è stata aperta un’inchiesta penale nei loro confronti, lo scorso sabato, aggiungendo – In nessun caso cercheremo di sottrarci a queste questioni”.