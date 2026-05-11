Delitto di Garlasco, nuove accuse dei Pm ad Andrea Sempio

Secondo il legale della famiglia Poggi i pm si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. “La procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia, con la condanna definitiva di Alberto Stasi – dice l’avvocato Gian Luigi Tizzoni – e lo avrebbe fatto, ribadisco, anche in maniera abbastanza deludente perché quello che leggo è un lavoro che può sembrare mastodontico ma che non va a colpire i punti centrali della vicenda”. Tizzoni riferisce che i genitori di Chiara Poggi “sono particolarmente dispiaciuti e demoralizzati nell’aver visto come questa inchiesta è stata unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi che è stata accertata dalla corte d’appello di Milano e confermata più volte sia in Cassazione che alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. L’avvocato ha, inoltre, ricordato che “la casa dei Poggi a Garlasco è sempre stata messa a disposizione” e che “magari in quell’occasione” gli investigatori “hanno anche messo le famose cimici di cui abbiamo avuto riscontro. La collaborazione è sempre stata massima e doverosa”.