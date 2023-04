Deragliato treno a Firenze, gravi disagi per i viaggiatori. In 160 bloccati sull’Intercity Milano-Salerno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il deragliamento di un treno merci, avvenuto alla stazione di Firenze Castello, ha diviso in due l’Italia. I fatti si sono verificati nella notte e le conseguenze sono state – a dir poco – disastrose: treni cancellati e una nottata passata a bordo treno per 160 passeggeri che viaggiavano su un Intercity Milano-Salerno. Solo dopo le 12 ha ripreso a viaggiare l’alta velocità.

Cosa è accaduto. Non ci sono stati feriti ma diversi danni. Questo quanto raccolto finora dalle autorità che stanno ricostruendo i fatti relativi al deragliamento del treno avvenuto a Firenze Castello. Il deragliamento del carro merci, secondo quanto riferito, ha provocato l’abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea. I tecnici di Rfi sono al lavoro per la riparazione ma, si fa sapere, servirà tempo per ripristinare la linea nel tratto tra Firenze Castello e Prato. La polizia ferroviaria intanto ha sequestrato il carro merci. Un’avaria all’asse del carro potrebbe aver provocato lo svio ferroviario.

Migliaia in fila a Termini. Inevitabili i disagi per chi viaggia dopo quanto accaduto. Alla stazione Termini di Roma la cancellazione dei treni ha provocato lunghe file di persone in attesa di capire quale destino le attendesse. Sui tabelloni diverse le destinazioni con la corsa cancellata: Torino, Milano, Brescia e Bolzano solo alcune delle mete irraggiungibili. Ferme anche le tratte verso il Sud; Napoli, Salerno e Lecce. In 160 sono rimasti bloccati su un Intercity Milano-Salerno.

Via ai rimborsi. Adesso bisognerà risarcire i tanti viaggiatori che si aspettavano di vivere un giovedì diverso rispetto a quello che hanno vissuto. “In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto” rende noto Trenitalia nel sito dedicato ai problemi alla circolazione dei treni. “Per i passeggeri dell’Intercity 797 è stato disposto il rimborso integrale del biglietto” è scritto invece sul sito Fsnews.