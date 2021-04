Dl Covid, zone rosse o arancioni per tutto aprile. Obbligo alla vaccinazione anche per i farmacisti

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge che regolerà il periodo successivo alle festività pasquali. L’Italia sarà divisa tra zone arancioni e rosse per tutto il mese di aprile, alcune deroghe potrebbero esserci nelle regioni in cui vi fosse un calo dei contagi e un aumento delle vaccinazioni con la possibilità di tornare in giallo e procedere ad alcune riaperture. Saranno quindi vietati gli spostamenti su tutto il territorio; bar e ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine chiuse, niente visite a parenti e amici in zona rossa.

Ci sono due importanti novità: stop alla possibilità per i presidenti di Regione di emanare ordinanze per chiudere le scuole nonostante le indicazioni nazionali prevedessero la presenza in classe, a differenza di come hanno fatto finora. Si tornerà intanto a scuola anche nelle zone rosse fino alla prima media mentre in quelle arancioni saranno in classe gli studenti fino alla terza media e quelli delle superiori, ma solo al 50%.