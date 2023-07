Ecco il caldo record: temperature in aumento e rischi per la popolazione. Possibili punte di 45 gradi

Il caldo record è arrivato. Non che ce ne fosse bisogno considerate le temperature degli ultimi giorni. Ma da oggi (sabato 15 luglio) la situazione sarà – ancora – peggiore in gran parte dell'Italia.e l'effetto sarà quello di arrivare a toccare i 40 gradi, con punte di 45 e oltre, tanto che secondo l'Agenzia spaziale europearaggiunto a Floridia in provincia di Siracusa l'11 agosto del 2021.

La situazione. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, oggi le città in rosso sono Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Si tratta delle città in cui le temute temperature altissime possono provocare problemi alla popolazione. Con il caldo intenso salgono infatti anche i rischi per la salute, soprattutto per le persone fragili. E si iniziano a prendere le misure, tanto che Firenze ha prorogato il codice rosso fino al 16 luglio; mentre la Regione Lazio ha predisposto piani contro gli incendi.

Nemmeno la notte porterà un po' di refrigerio, perché la nuova ondata di calore porterà anche notti tropicali, con il superamento dei 20 gradi delle minime. La “cattiva” notizia è che sarà così per tutta la prossima settimana. Da giovedì però al centro Nord potrebbe registrarsi un abbassamento delle temperature che saranno comunque superiori alla media, quindi tra i 34 e i 36 gradi. Sardegna, Puglia e Sicilia invece soffriranno ancora, con le temperature che resteranno sempre alte.