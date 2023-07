Sciopero del trasporto aereo, voli cancellati. Codacons: “Disagi per 270mila viaggiatori”

È un sabato nero quello di oggi (15 luglio) per iche scioperano otto ore. I disagi interessano tutta la penisola, da Nord a Sud, e andranno avanti fino alle 18. Incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. Dunque dopo lo scioperò dei treni di giovedì, i viaggiatori dovranno affrontare un'altra giornata complicata.

Disagi per 270mila viaggiatori. Lo scioperò avrà – per forza di cose – pesanti ripercussioni sui viaggiatori. Il Codacons ha parlato di 270mila persone coinvolte tra ritardi e voli cancellati. I vettori dovrebbero fornire comunque assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Secondo quanto stabilito, in caso di sciopero aereo del comparto nazionale, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprare a proprie spese un volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Nello scalo di Fiumicino dovrebbero essere cancellati 130-140 voli. A Napoli saranno 118 i voli cancellati.

I motivi dello sciopero. “Accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e totale chiusura al dialogo”. Così Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo spiegano i motivi dello sciopero. Intanto i disagi negli aeroporti toccheranno anche Ita Airways, che a causa dello sciopero “si è vista costretta a cancellare 133 tra voli nazionali e internazionali“. Ma spiega di aver “attivato un piano straordinario” per limitare i disagi dei passeggeri.