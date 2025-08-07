Estate 2025, rincari del 30%. 18 milioni gli italiani in partenza ad agosto

Nonostante i rincari buona parte de gli italiani non rinunceranno alle vacanze: sono più di 18 milioni quelli che si concederanno una vacanza nel mese di agosto, con una spesa di 975 euro pro capite, per un totale di 17,6 miliardi, lo rende noto il focus sulle vacanze di agosto degli italiani dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg.

Il mare è la meta preferita per 26 italiani su 100, la montagna per 11 e, per altrettanti, la ricerca di un luogo immerso nella natura. Seguono, nell’ordine, città e luoghi d’arte, piccoli borghi, mete dalla campagna, laghi e crociere. Le regioni più gettonate sono Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige. Distaccate di pochissimo seguono, nell’ordine, Sicilia, Puglia, Lazio, Liguria e Campania. Tuttavia, se si considerano le sole vacanze di 7 giorni o più, quelle che costituiscono la metà delle partenze nel mese, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige si confermano in testa ma, subito a seguire, troviamo la Sardegna.