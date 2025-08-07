Sirmione, vicentino in fuga per 44 chilometri con la patente revocata e l’auto non assicurata
Aveva la patente revocata da parecchi anni e l’auto su cui viaggiava era pure senza assicurazione. Ma ai sistemi di lettura delle targhe in dotazione alle forze dell’ordine non si scappa e così sul Lago di Garda per vicentino è scattato lo “stop” da parte di una pattuglia della olizia.
E’ successo a Sirmione (Brescia), protagonista un sessantenne incappato in un controllo molto mirato delle forze dell’ordine, che hanno intimato al vicentino di fermarsi. Lui, però, per tutta risposta, prima ha tentato di svicolare imboccando una via laterale della cittadina turistica sul lago di Garda, poi, alla seconda intimazione dell’alt, è scappato.
Intento che però non gli è riuscito, dato che la caparbietà degli agenti lo ha “stanato” inseguendolo per ben 44 chilometri, fino alla località di Ponti sul Mincio, quando è finito in un vicolo cieco che ha permesso alla pattuglia di bloccarlo. Risultato: una sanzione da ben seimila euro e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato sequestrato.
