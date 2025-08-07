Sirmione, vicentino in fuga per 44 chilometri con la patente revocata e l’auto non assicurata

Aveva la patente revocata da parecchi anni e l’auto su cui viaggiava era pure senza assicurazione. Ma ai sistemi di lettura delle targhe in dotazione alle forze dell’ordine non si scappa e così sul Lago di Garda per vicentino è scattato lo “stop” da parte di una pattuglia della olizia.

E’ successo a Sirmione (Brescia), protagonista un sessantenne incappato in un controllo molto mirato delle forze dell’ordine, che hanno intimato al vicentino di fermarsi. Lui, però, per tutta risposta, prima ha tentato di svicolare imboccando una via laterale della cittadina turistica sul lago di Garda, poi, alla seconda intimazione dell’alt, è scappato.