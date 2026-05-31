Femminicidio a Ferrara: donna di 50 anni accoltellata dal marito. L’uomo è stato arrestato

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio nel quartiere Barco di Ferrara, si è registrato il 20esimo femminicidio del 2026. Una donna di 50 anni, Samanta Zironi, è stata trovata morta nella casa in cui viveva con il marito, uccisa da una ferita da coltello da cucina al torace, vicino al cuore. Fermato il coniuge, Vladimiro Lombardi, 52enne ferrarese. L’allarme è stato dato intorno alle 3 del mattino in un appartamento di edilizia residenziale pubblica situato al primo piano di un condominio al civico 25 di via Gatti Casazza. Lei casalinga, lui lavapiatti nella mensa aziendale del petrolchimico. Avrebbero vissuto in una situazione di disagio economico e sociale.

Le prime indagini. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato lo stesso Lombardi a contattare il 118 per chiedere aiuto, facendo pensare a un possibile suicidio della donna. Avrebbe detto di aver trovato il corpo senza vita della moglie in camera da letto con indosso solo gli slip, senza sapere cosa fosse successo. Quando i sanitari sono arrivati per la Zironi non c’era già più niente da fare. Tracce di sangue sono state trovate esclusivamente nella camera da letto dei coniugi. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia, soprattutto per individuare il movente del delitto.

L’uomo non ha confessato: ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nelle prossime ore il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara sarà chiamato a pronunciarsi sulla convalida del fermo. Intanto, il 52enne è stato trasferito nel carcere di via Arginone. I vicini raccontano di una coppia che non aveva mai creato problemi nei rapporti condominiali. Al contrario, data la situazione di fragilità in cui vivevano, chiedevano talvolta piccoli aiuti e i residenti erano sempre disponibili a offrirglieli. Sempre i vicini li descrivono come persone tranquille, sebbene alcuni riferiscano di frequenti litigi tra i due. L’ultimo litigio è risultato fatale a Samanta Zironi.