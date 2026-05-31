Cuore sotto stress in estate: cosa sapere quando fa caldo

Le alte temperature estive non incidono soltanto sulla sensazione di benessere quotidiano, ma possono avere effetti anche sul sistema cardiovascolare. Durante i mesi più caldi, infatti, il cuore è chiamato a lavorare di più per aiutare l’organismo a mantenere stabile la temperatura corporea. Nella maggior parte dei casi il corpo riesce ad adattarsi senza difficoltà, ma alcune persone possono essere più vulnerabili agli effetti del caldo: anziani, soggetti con pressione bassa, pazienti cardiopatici o chi soffre di problematiche circolatorie. Per questo motivo è importante non sottovalutare alcuni segnali e prestare attenzione alla salute cardiovascolare durante l’estate.

Cosa succede al cuore quando fa molto caldo?

Con l’aumento delle temperature, l’organismo mette in atto diversi meccanismi per disperdere il calore accumulato. Tra questi c’è la vasodilatazione, ovvero l’allargamento dei vasi sanguigni, che permette di favorire la dispersione del calore attraverso la pelle. Questo processo, però, comporta anche un maggiore impegno per il sistema cardiovascolare: il cuore deve aumentare il lavoro per garantire una corretta circolazione del sangue. Nelle giornate particolarmente afose o in presenza di patologie cardiache, questo sovraccarico può provocare affaticamento e malesseri.

Quali segnali non bisogna sottovalutare?

Il caldo intenso può favorire un abbassamento della pressione arteriosa e aumentare la perdita di liquidi e sali minerali attraverso la sudorazione. Tra i disturbi più frequenti che possono comparire troviamo: debolezza e spossatezza; giramenti di testa; pressione bassa; palpitazioni; crampi muscolari; senso di stanchezza persistente; sensazione di svenimento. La perdita di minerali come magnesio e potassio può inoltre influire sul corretto funzionamento muscolare e cardiaco. Per questo motivo è fondamentale mantenere una buona idratazione e seguire un’alimentazione equilibrata, soprattutto durante le giornate più calde.