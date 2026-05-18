Duplice omicidio a Napoli, confessa l’uomo fermato

, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l’uomo, che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di viale Italia dove sono stati trovati i corpi senza vita di due donne.

Nel racconto fatto ai militari, la lite con le due prostitute ci sarebbe stata al momento del pagamento con l’uomo che le avrebbe lanciate nel vuoto per poi scappare. E’ quanto emerge dalle indagini condotte dopo il ritrovamento dei cadaveri delle due donne all’interno di un ecomostro, uno dei tanti edifici abbandonati presenti tra Napoli e provincia.

Decisiva la testimonianza di una coppia che, appartatasi nella zona, ha raccontato di aver visto l’uomo entrare nell’edificio con una donna per poi uscire da solo, in possesso di una piccola borsa.

Le due vittime sono state trovate al pian terreno della struttura, distanti tra loro e sarebbero decedute in due momenti diversi. Le indagini sono coordinate dalla procura di Nola. Nell’edificio abbandonato effettuati anche i rilievi da parte della Scientifica. La struttura, così come ricostruito attraverso le testimonianze dei residenti della zona, era abbandonata da anni ed era diventata ‘casa’ di senza fissi dimora e tossici.