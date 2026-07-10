Femminicidio a Loreto: donna di 33 anni uccisa in casa, fermato l’ex compagno

Nella serata di ieri una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate all’interno della sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. I Carabinieri hanno fermato l’ex convivente della vittima, un uomo di 35 anni di nazionalità tunisina.

La ricostruzione dei fatti. L’allarme è scattato intorno alle ore 22:00, quando alcuni residenti hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver notato l’uomo per strada, in stato di alterazione e con macchie di sangue sugli abiti. Secondo quanto riferito dai testimoni, l’indiziato avrebbe pronunciato frasi in cui ammetteva il delitto prima dell’arrivo delle pattuglie. I militari dell’Arma della Compagnia di Osimo lo hanno bloccato poco dopo e trasferito nella caserma di Porto Recanati per l’interrogatorio da parte del magistrato di turno.

Le indagini sul movente. In base ai primi rilievi effettuati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due ex partner, legata a dissidi riguardanti l’affidamento del figlio minore della coppia. Il bambino si trovava all’interno dell’appartamento al momento della aggressione, ma è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna a causa delle profonde ferite da arma da taglio. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza lo svolgimento dei fatti e per localizzare l’arma utilizzata.