Femminicidio a Piano di Sorrento, donna uccisa a coltellate: fermato l’ex

, dove poco dopo mezzogiorno è stato ritrovato, all’interno del bagagliaio di un’auto, il corpo senza vita della 56enne Anna Scala, originaria della vicina Vico Equense. La vettura era parcheggiata in un’area condominiale in via San Massimo. Sul corpo della donna sono state ritrovate diverse ferite da arma da taglio alla schiena.Lo stesso che è stato fermato qualche ora dopo l’omicidio e portato in caserma a Sorrento. L’uomo, è stato individuato in una zona impervia, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con cui alcuni testimoni lo avevano visto allontanarsi dal luogo del delitto.

Secondo le testimonianze Anna Scala stava aprendo il bagagliaio dell’auto per prendere la spesa quando si sarebbe avvicinato un uomo, vestito di nero, che l’ha accoltellata più volte prima di scappare in motorino. Il fatto si è verificato in via San Massimo, una zona di case popolari, poco lontano dal centro di Piano di Sorrento. Il cofano della vettura era aperto, il corpo della donna era visibile. Ad avvisare il 112 è stato un cittadino che avrebbe visto il corpo nell’auto.

I Carabinieri stanno analizzando le telecamere e raccogliendo testimonianze. E cercano di ricostruire la via di fuga del killer. Oltre al cappello, perso dall’omicida in fuga su uno scooter di colore scuro, i militari dell’Arma hanno trovato anche l’arma del delitto, un coltello, in un’aiuola vicino al luogo in cui era parcheggiata la vettura. La lama era sporca di sangue.