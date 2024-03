Fiorentina in lutto: addio al dg Joe Barone. Domani avrebbe compiuto 58 anni

La camera ardente al Viola Park. Sarà il centro sportivo, gioiello del dirigente, ad ospitare il feretro di Barone per l’ultimo saluto domani dalle 9 alle 21. In sua memoria è stato disposto un minuto di raccoglimento, che sarà osservato prima dell’inizio delle gare delle competizioni organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, in programma da oggi e fino alla prossima rispettiva giornata di campionato.

Tanti investimenti sotto la sua direzione: la realizzazione del Viola Park, recentemente inaugurato, di cui si è occupato in prima persona. È intervenuto in tutte le trattative di mercato anche in momenti di forte tensione con la città e con le altre società. La soddisfazione di aver portato in Italia talenti come Ribery, le schermaglie, anche molto dure a volte, con altri club o altri dirigenti, con avversari, nei confronti della piazza e della stampa, contro le istituzioni. Barone ha sempre difeso il proprio lavoro, caratterizzato dalla grande ambizione di voler riportare la Fiorentina di Commisso a recitare un ruolo da protagonista.

I messaggi di cordoglio: da Commisso Jr è subito apparso un lungo post su Instagram: “Barone è stato per me come un migliore amico e un altro padre, era sempre gentile e generoso. Amava quello che faceva, ha vissuto il suo sogno. Sono così orgoglioso che fosse il nostro direttore generale, mi mancherà tanto. Questa immensa perdita è davvero devastante e scioccante”. L’ex capitano viola German Pezzella ricorda Barone: “Giornata molto triste per la famiglia Barone e tutto il popolo viola. Vi mando le mie condoglianze e tutto il mio amore. Riposa in pace Joe”.