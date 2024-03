Nebbia e sorpasso: violento frontale in Riviera Berica. Cinque feriti

Violento frontale fra due auto questa mattina a Villaga, lungo la strada della Rivera Berica: cinque le persone rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni. Pesanti le ripercussioni sul traffico, intenso data l’ora di punta.

L’incidente, agevolato dalla nebbia, è avvenuto infatti intorno alle 7.30 e all’origine dello schianto ci sarebbe un sorpasso non riuscito, lungo un tratto rettilineo. L’incidente ha coinvolto una Polo Wolkswagen che proveniva da Noventa Vicentina e una Ford CMax. Il guidatore della Polo, che a bordo aveva un’altra persona, durante il sorpasso di un mezzo pesante non si è accorto dell’arrivo dalla direzione opposta della Ford, con a bordo tre persone e l’impatto è stato inevitabile.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze: cinque come detto, complessivamente i feriti, alcuni dei quali centralizzati all’ospedale di Vicenza, mentre quelli meno gravi sono stati inviati all’ospedale di Noventa. che hanno trasportato i feriti in condizioni più serie al S. Bortolo di Vicenza e quelli meno gravi all’ospedale di Noventa. Per uino dei cinque le condizioni sono serie. Sul posto per i rilievi e la regolazione dell’intenso traffico sono intervenuti i carabinieri.