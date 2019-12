Genova, cadono calcinacci in galleria. Aspi convocata d’urgenza al Mit

Sulla A26 in direzione Genova, nella galleria Bertè, si sono staccati dal soffitto alcune grosse lastre di cemento crollate dalla volta della galleria, che è a tre corsie, e finiti in quella centrale.

Il crollo non ha coinvolto mezzi in transito e il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti. Il ministero dei Trasporti ha convocato d’urgenza Aspi a Roma: incontro fissato per oggi.

Per i rilievi sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. Il Comune di Rossiglione sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un post con cui informa i cittadini chiedendo loro di prestare “la massima attenzione sulla A26” per i crolli in galleria.

Il governatore Giovanni Toti ha commentato: “Questo ulteriore episodio ci lascia allibiti. Da tempo chiediamo di conoscere la situazione di sicurezza di gallerie e viadotti. Ho parlato con il ministro Paola De Micheli che mi pare sia ugualmente allibita”.

In Regione Liguria, dove lo stesso Toti ha incontrato, con il sindaco di Genova Marco Bucci, l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi, al termine della riunione il dirigente di Autostrade per l’Italia ha detto: “Mi dispiace profondamente per quanto accaduto. Daremo massima attenzione a quello che è successo.

I tecnici sono subito intervenuti nella galleria e stanno facendo le necessarie verifiche. Procederemo con il massimo rigore su tutti i fronti”. Tomasi ha detto che al ministro porterà il piano operativo di monitoraggio della rete autostradale e delle gallerie, effettuato tramite società specializzate esterne. Nel piano, già in corso, saranno ulteriormente rafforzati i controlli in campo e ridotte ulteriormente le tempistiche.

Al vertice di Roma Aspi proporrà inoltre di ampliare le esenzioni dai pedaggi per la rete autostradale ligure gestita dalla società stessa, secondo quanto rivelano fonti di Autostrade per l’Italia. E tale proposta, dicono le stesse fonti, sarà attuata fin dai primi giorni del nuovo anno.