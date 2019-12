Previsioni meteo 31/12 – 2/01. Inversione termica e soleggiato

MARTEDI’ 31 DICEMBRE

Pressione in aumento sulla nostra provincia. Questo determinerà l’effetto dell’inversione termica. Temperature miti in quota e freddo in pianura e nelle valli. Estremi in pianura tra -2 e +7°C

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO

Il primo giorno dell’anno sarà caratterizzato da persistenza di nebbie e foschie su medio-basso vicentino con temperature non oltre i 5-6°C di massima e mite in montagna con cielo sereno e zero termico a circa 2000m di quota.