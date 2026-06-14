Giallo a Milano, trovato in casa uomo morto. Si indaga per omicidio

Un uomo di 61 anni, Roberto Pietro Guerrino, di professione interprete, è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Oxilia. Dalle prime indicazioni l’uomo sarebbe stato colpito alla testa forse con un corpo contundente. Indagini in corso: si esclude la rapina, ipotesi omicidio.

Guerrino sarebbe stato assassinato tra la tarda serata di venerdì e la notte di sabato, visto che alle 21 sarebbe passato a un negozio di fiori in piazza Morbegno, non lontano dalla sua abitazione. Il fatto che sia stato trovato seminudo, con indosso indumenti femminili, porterebbe gli inquirenti a pensare che l’omicidio possa essere avvenuto al termine di un appuntamento, magari concordato sulle app Grinder o Romeo che il sessantenne utilizzava abitualmente.

Secondo le prime indagini, non ci sarebbero segni di rapina nell’appartamento al quarto piano di via Oxilia: l’uomo era riverso a terra in salotto, supino e parzialmente nudo, colpito alla testa con un corpo contundente che ora i carabinieri stanno cercando. Secondo quanto si apprende, il 61enne era in ottimi rapporti con il suo ex, e sarebbe stato lui ad allertare i parenti a Milano. Gli inquirenti sperano di trovare tracce biologiche da rapporto sessuale e stanno svolgendo verifiche anche su eventuali applicazioni di dating.