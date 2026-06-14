Giallo a Milano, trovato in casa uomo morto. Si indaga per omicidio
Guerrino sarebbe stato assassinato tra la tarda serata di venerdì e la notte di sabato, visto che alle 21 sarebbe passato a un negozio di fiori in piazza Morbegno, non lontano dalla sua abitazione. Il fatto che sia stato trovato seminudo, con indosso indumenti femminili, porterebbe gli inquirenti a pensare che l’omicidio possa essere avvenuto al termine di un appuntamento, magari concordato sulle app Grinder o Romeo che il sessantenne utilizzava abitualmente.
Secondo le prime indagini, non ci sarebbero segni di rapina nell’appartamento al quarto piano di via Oxilia: l’uomo era riverso a terra in salotto, supino e parzialmente nudo, colpito alla testa con un corpo contundente che ora i carabinieri stanno cercando. Secondo quanto si apprende, il 61enne era in ottimi rapporti con il suo ex, e sarebbe stato lui ad allertare i parenti a Milano. Gli inquirenti sperano di trovare tracce biologiche da rapporto sessuale e stanno svolgendo verifiche anche su eventuali applicazioni di dating.