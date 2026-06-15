Milano, scoperta chat sessista di autisti con foto rubate da telecamere
Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Sarebbe questo il contenuto di una chat di gruppo tra alcuni dipendenti del trasporto pubblico di Milano. Avrebbero estrapolato immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su Whatsapp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico.
Successivamente la vicenda è stata ripresa da alcune influencer su Instagram, tra cui Carly Tommasini, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, a cui l’Atm risponde: “Abbiamo preso questa segnalazione molto sul serio e ci siamo prontamente attivati con la massima attenzione per fare piena luce sull’episodio. Per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Crediamo fermamente nel rispetto come valore fondante e non negoziabile. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa”.
La Polizia di Milano sta attendendo una denuncia da parte dell’Azienda dei trasporti milanesi e poi la trasmetterà agli inquirenti. La Procura, poi, dovrà valutare i contenuti della denuncia e semmai decidere per quale ipotesi di reato aprire il fascicolo, come, ad esempio, per accesso abusivo a sistema informatico.