Giornata mondiale per l’autismo, Mattarella all’inaugurazione di PizzAut

L'inaugurazione di PizzAut si è tenuta nella Giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. In Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico e i maschi sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. La diagnosi precoce, intorno ai 2 o 3 anni, è importantissima e questo – spiega la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza – è un obiettivo raggiunto o ben avviato nella maggior parte delle regioni ma non altrettanto avviene per gli interventi terapeutici, sebbene siano stati fatti grandi passi avanti”. “Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno. Ogni persona – sottolinea il presidente della Repubblica – ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro, quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare”. Il Capo dello Stato ha poi rivolto un ringraziamento speciale al fondatore della pizzeria. “Nico Acampora ha creato tutto questo, vi ha dato la possibilità di esprimervi e voi avete dimostrato di essere bravissimi. Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in modo sincero non solo a Nico ma anche a chi lo ha aiutato e a voi che avete dimostrato che cosa significa impegnarsi e lavorare insieme ed essere solidali”.

La premier Meloni fa intanto sapere che il governo ha stanziato 77 milioni di euro per questo disturbo dello sviluppo neurobiologico: "Oggi si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite per promuovere una maggiore attenzione verso le persone con disturbo dello spettro autistico. Per questa occasione la facciata di Palazzo Chigi verrà illuminata di blu, dal tramonto alle 6 di domani".

Giornata insolita per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si è recato a Monza per partecipare ad un pranzo speciale: l’inaugurazione di PizzAut, pizzeria in cui lavorano autistici, che apre la sua seconda sede dopo quella di Cassina de' Pecchi. Mattarella è stato accolto da applausi e da cori del tipo “Presidente sei uno di noi”., così come tanti altri prodotti.