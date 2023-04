Cede il sentiero lungo la Strada delle 52 Gallerie, massima prudenza

Con la primavera ripartono le escursioni in montagna, ma la prudenza non è mai troppa. Lo ricorda un importante avviso del Club Alpino Italiano – Sezione di Schio che con un post ha avvertito i possibili frequentatori della nota Strada delle 52 Gallerie che conduce da Bocchetta Campiglia alle ‘Porte del Pasubio’, di un importante cedimento riscontrato oggi tra la 45esima e la 46esima.

Va ricordato che in questo periodo, specie alle quote più alte, la neve è ancora ben presente in alcun punti meno esposti al sole, ostruendo in parte alcuni passaggi: attenzione anche al ghiaccio, con lastre insidiose spesso celate ad una vista meno attenta. Lo sbalzo termico infatti tra giorno e notte, favorisce un continuo disgelo e successivo ricongelamento artefice di queste lingue scivolose lungo i sentieri.

Altra conseguenza della fine dell’inverno e di queste temperature molto altalenanti, proprio la caduta di massi, con cedimenti come quello segnalato dalla più nota associazione di alpinisti e appassionati di montagna.