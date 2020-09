Grana per De Luca a pochi giorni dalle Regionali: il presidente campano è indagato per falso e truffa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vigilia di voto che si complica per il presidente uscente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, secondo “la Repubblica” sarebbe indagato dalla procura di Napoli, per falso e truffa. Sebbene la vicenda risalga a ben tre anni fa, nel 2017 e De Luca sia stato già ascoltato dai pm, i fatti emergono a pochi giorni dalle elezioni regionali.

La vicenda in questione (segnalata alla Corte dei Conti), riguarda presunte agevolazioni e favoritismi del presidente nei confronti di suoi quattro ‘storici’ autisti: ex vigili urbani, dipendenti del comune di Salerno (di cui è stato sindaco), trasferiti presso l’ente regionale a Napoli e poi promossi membri dello staff-segreteria del governatore.

Tutto è partito da un banale incidente stradale avvenuto nel 2017. Il 15 settembre di quell’anno, uno dei quattro autisti di fiducia del presidente campano, imbocca controsenso una strada di Salerno e fa cadere da uno scooter una 22enne. Per la ragazza nessuna ferita, ma l’episodio non è passato inosservato. Se dal punto di vista viabilistico la via imboccata dall’auto del governatore poteva in realtà, essendo auto di pubblica sicurezza, andare controsenso, diverso è il motivo per cui è stata fatta la manovra. Secondo l’opposizione De Luca voleva arrivare prima a casa, dunque nessuna urgenza di servizio a giustificare il contromano.

Gli ex vigili coinvolti sarebbero secondo “il Fatto Quotidiano”, Claudio Postiglione, alla guida della vettura al momento dell’incidente, Gianfranco Baldi, Giuseppe Muro e Giuseppe Polverino. Al momento nessuno di loro risulta indagato. Per loro, ci sarebbe stato anche uno stipendio maggiorato: 4.600 euro l’anno in più.

La difesa di De Luca punta a smontare l’ipotesi dell’accusa, compresa quella di aver sperperato denaro pubblico. Nel frattempo però i magistrati hanno già ascoltato il governatore a ridosso del periodo del lockdown e De Luca ha risposto a tutte le domande. Sperava di veder archiviata la vicenda prima delle Regionali. Invece si è ritrovato a dover gestire la notizia dell’indagine a pochi giorni dal voto.

Una questione complessa da inquadrare dal punto di vista giudiziario, visto il rapporto fiduciario e discrezionale che la legge garantisce al presidente e ai suoi collaboratori. A quanto si apprende nelle prossime ore il presidente uscente della Regione Campania, oggi ufficialmente indagato, replicherà con una nota.