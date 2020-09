Maltempo, “ondata” notturna su Alto e Basso Vicentino. Decine di chiamate al 115

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Risultano in corso decine di interventi dei vigli del fuoco dopo la nuova “sfuriata” di temporali della nottata, con allagamenti di garage, alberi finiti in strada e altri danni in via di ricognizione. L’ondata, in questo caso di richieste di aiuto alla centrale operativa del 115 a Vicenza, è arrivata tra la notte e l’alba da più aree della provincia. Già impegnate sul territorio anche le squadre di volontari della Protezione civile a supporto di pompieri e cittadini.

Dalle prime informazioni accertate le zone più colpite sarebbero nell’Altovicentino i comuni confinanti di Caldogno, Villaverla e Dueville mentre dal capoluogo in direttrice Sud la cittadina di Torri di Quartesolo (leino in particolare) e i paesi dai Colli Berici ai Colli Euganei nel Bassovicentino. Tra le 4 del mattino e l’alba una bufera di vento, pioggia e chicchi di grandine di media portata si è abbattuta con veemenza diversificata di zona in zona. Nuove segnalazioni continuano a giungere, a causa del maltempo che permane sul Vicentino, tra cielo coperto e precipitazioni abbondanti che stanno coinvolgendo l’area pedemontana e l’Altopiano in particolare.

A Dueville alcune vie cittadine sono state invase da rivoli d’acqua e una pianta si è spezzata finendo in strada, in via Palladio, tra Povolaro e Vivaro. Un antro albero in via Monte Verena, poco lontano dal centro. In particolare nell’altra frazione di Passo di Riva strade da “guadare” con acqua alta una decina di centimetri in alcuni punti, fino ai margini della strada Marosticana. Sul posto pompieri e protezione civile per risolvere le varie situazioni.

Va perfino peggio nella vicina a Villaverla e soprattutto nella frazione di Novoledo, dove la tempesta è stata di portata più intensa, “imbiancando” i campi della zona e dove si segnalano garage, taverne e rampe di accesso a seminterrati allagati. La strada interna che passa per il centro urbano a fianco della chiesa e delle scuole è stata chiusa al traffico, invasa dall’acqua. Sono almeno 7-8 le abitazioni e condomini in cui l’acqua si è riversata a livello dei seminterrati, con livello anche sopra un metro e automobili in vari casi seriamente danneggiate. “Una situazione disastrosa a Novoledo per alcune famiglie – conferma il sindaco villaverlese Ruggero Gonzo – siamo stati avvisati alle 4.30 e già da stanotte pompieri e protezione civile stanno svuotando con le pompe idrovore. Purtroppo non c’è più alveo nei campi, già inzuppati dalle piogge recenti. Stavolta non c’entrano nè le rogge nè il torrente Igna, l’acqua arriva dai campi, dal consorzio hanno parlato di 80 mm di pioggia caduta in pochi minuti!”.

Situazione analoga a Torri di Quartesolo Anche stamattina, dopo le decine di chiamate di soccorso giunte al 115 durante la notte, il telefono degli operatori continuano a squillare, come confermato dal reparto operativo dei vigili del fuoco. Non si hanno notizia di persona ferite, nel corso della giornata saranno resi noti i punti più problematici degli interventi in corso e relative immagini.

Notizia in aggiornamento