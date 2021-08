Green Pass: regole e verifiche. Resta il nodo scuola, trasporti, lavoro

Da venerdì il Certificato Verde sarà obbligatorio per accedere a bar e ristoranti al chiuso, a piscine e palestre, ma anche per partecipare a spettacoli, recarsi al cinema e nei centri termali anche in zona bianca.

Il Green Pass si ottiene una volta che si è in possesso di un certificato di vaccinazione (rilasciato 15 giorni dopo la prima dose), con il certificato di guarigione (valido 6 mesi) e con l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente che del cliente. Nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. I controlli per verificare la validità e l’autenticità dei certificati sia in versione cartacea che digitale saranno effettuati tramite l’app VerificaC19 che può essere utilizzata solo dai soggetti “verificatori”, cioè chi è deputato al controllo delle Certificazioni verdi, e gli organizzatori di eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.